美国向安理会分发谴责朝鲜火箭发射的决议草案

独家：美国可能对朝鲜实施石油禁运、航空禁飞等制裁--消息
路透华盛顿4月12日 - 美国官员称，尽管已派遣一支海军舰队开往朝鲜半岛，但特朗普政府朝鲜策略的重点是加大经济制裁力度，可能包括石油禁运、航空禁飞、拦截货船以及惩罚与平壤方面有贸易往来的中资银行等。
路透联合国1月21日 - 外交人士周一表示，美国向联合国安理会分发了一份关于谴责朝鲜12月份火箭发射的决议草案，并呼吁强化联合国对朝鲜的现有制裁。
要求匿名的外交官表示，这份决议草案是中美协商的结果。虽然这份决议草案没有呼吁对朝鲜实施新制裁，外交人士称，中国对该决议的支持是对朝鲜的一个重大外交打击。
一名要求匿名的外交人士对路透表示：“我们希望在本周中举行投票。”
中国周一早些时候表示，安理会的反应要慎重、适度，称这是确保地区紧张关系不会进一步升级的最好方式。
俄罗斯驻联合国大使丘尔金(Vitaly Churkin)上周表达了俄罗斯对该决议草案的支持。
目前尚无法立即得知该决议草案的具体细节，但外交官们表示，安理会已收到决议草案。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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