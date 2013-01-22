美国向安理会分发谴责朝鲜火箭发射的决议草案

路透联合国1月21日 - 外交人士周一表示，美国向联合国安理会分发了一份关于谴责朝鲜12月份火箭发射的决议草案，并呼吁强化联合国对朝鲜的现有制裁。

要求匿名的外交官表示，这份决议草案是中美协商的结果。虽然这份决议草案没有呼吁对朝鲜实施新制裁，外交人士称，中国对该决议的支持是对朝鲜的一个重大外交打击。

一名要求匿名的外交人士对路透表示：“我们希望在本周中举行投票。”

中国周一早些时候表示，安理会的反应要慎重、适度，称这是确保地区紧张关系不会进一步升级的最好方式。

俄罗斯驻联合国大使丘尔金(Vitaly Churkin)上周表达了俄罗斯对该决议草案的支持。

目前尚无法立即得知该决议草案的具体细节，但外交官们表示，安理会已收到决议草案。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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