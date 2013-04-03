潘基文敦促有关各方谈判解决朝鲜半岛危机

路透安道尔4月3日 - 联合国秘书长潘基文周二称，朝鲜半岛危机已走得太远，希望有关各方通过对话和谈判解决问题。

“核威胁不是游戏。口头挑衅和军事部署只能导致对抗行动，导致恐慌和局势不稳定，”潘基文在访问安道尔时召开新闻发布会说道。

朝鲜领导人金正恩曾威胁称，该国与美国和韩国的战争一触即发。周二早些时候，金正恩的敌对言辞似乎有所缓和。

“必须要平息事态，目前的局势因缺乏沟通而恶化，可能导致走上任何人都不希望的道路，”潘基文说。他表示愿意协助有关各方开始谈判。

“我确信，没人有会因为不满朝鲜的政治体制和对外政策而攻击该国。但我担心，他国会对任何直接军事挑衅给予坚决回应，”他说。

潘基文还呼吁朝鲜政府遵守联合国安理会的决议。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。