联合国报告称朝鲜采用复杂对策规避制裁（更新版）

路透首尔3月11日（记者 James Pearson） -一份周二发布的联合国报告称，朝鲜制定了复杂的对策来规避联合国制裁，包括可能借其驻外使馆为非法的武器贸易提供便利。

报告称，朝鲜还采用了更为复杂的金融对策和“贩毒组织开创的”技巧，使对该国采购违禁物品的追踪变得更加困难。

该报告由八人组成的联合国专家组编制，是评估朝鲜是否遵守联合国制裁的年度报告的一部分。该专家组向联合国安理会报告。

“从评估期间相关事件的分析看，专家组发现（朝鲜）越来越多地使用多样化、多层次的规避技巧，”这份长达127页的报告摘要称。

作为朝鲜的主要贸易伙伴国和外交盟友，中国对该专家组提供信息的要求似乎给予了配合。

一些独立专家和西方国家对中国执行联合国对朝鲜制裁的情况表示质疑，但该专家组的报告没有具体提及该问题。

报告的重点放在朝鲜的海外贸易网络上，而非中朝关系。

该专家组称，他们发现某些海外企业和个人采用了一套相对复杂的“企业生态系统”，帮助朝鲜规避对其资产和金贸交易的审查。

一些联合国安理会外交官称，朝鲜制裁委员会仍在评估该报告。

报告指出，朝鲜驻外使馆在协助和煽动这些幌子企业中发挥着关键作用，这证实了国际社会对此的长期怀疑。

报道还称，朝鲜驻古巴和新加坡使馆被疑组织了古巴战斗机和导弹部件的非法运输活动。相关运输船去年7月在巴拿马被扣。

但两名外交人员表示，安理会不太可能立刻就报告发现采取任何行动。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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