中国称联合国朝鲜人权报告做出不实指责

土耳其总统埃尔多安宣布扩权公投胜利 反对派要求重新计票
路透4月17日 - 土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布在周日的公投中获得胜利，对现代土耳其政体进行最大规模的修改赋予他强大的权力，但反对者表示，这次公投存在诸多违规行为，他们将对公投结果发起挑战。
路透日内瓦3月17日 -中国周一驳斥了联合国关于朝鲜人权问题的一份报告，称撰写报告的独立调查委员会做出了不实指责，其中一些建议与实际情况不符。
中国外交官陈传东在日内瓦举行的第25届人权理事会会议上表示：“朝鲜人权问题调查委员会得不到当事国的支持与合作，这就注定了委员会无法公正、客观和有效地开展工作。”
“委员会的信息和结论来源于在当事国以外举行的所谓的听证会和证人的证词，并无当事国的第一手材料，这样的调查是否真的使人信服，得出的结论是否严谨慎重？”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透4月17日 - 土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布在周日的公投中获得胜利，对现代土耳其政体进行最大规模的修改赋予他强大的权力，但反对者表示，这次公投存在诸多违规行为，他们将对公投结果发起挑战。
路透图卢兹/巴黎4月16日 - 法国极左翼总统候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)举行了一场由数以万计公众参加的竞选集会，以保持逆袭势头。目前距离法国4月23日举行第一轮选举还有一周时间。
朝鲜半岛紧张态势已加剧。对于无视中国警告继续试射导弹的朝鲜领导人金正恩，美国总统特朗普发出了强硬措辞。朝鲜周日试射导弹失败。