中国称联合国朝鲜人权报告做出不实指责

路透日内瓦3月17日 -中国周一驳斥了联合国关于朝鲜人权问题的一份报告，称撰写报告的独立调查委员会做出了不实指责，其中一些建议与实际情况不符。

中国外交官陈传东在日内瓦举行的第25届人权理事会会议上表示：“朝鲜人权问题调查委员会得不到当事国的支持与合作，这就注定了委员会无法公正、客观和有效地开展工作。”

“委员会的信息和结论来源于在当事国以外举行的所谓的听证会和证人的证词，并无当事国的第一手材料，这样的调查是否真的使人信服，得出的结论是否严谨慎重？”（完）