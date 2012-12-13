联合国安理会谴责朝鲜发射火箭

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译)
路透联合国12月12日（记者 Louis Charbonneau/Michelle Nichols） - 联合国安理会本月轮值主席、摩洛哥常驻联合国代表卢利什基（Mohammed Loulichki）称，安理会周三对朝鲜发射火箭予以谴责，将继续就朝鲜违反安理会决议展开磋商。
卢利什基对记者称：“安理会成员国谴责朝鲜的这次发射行为，该举动是对安理会1718号和1874号决议的公然违反。”
“安理会成员国将继续就如何适当回应展开磋商。”
卢利什基指出，安理会今年4月就曾警告朝鲜，如果该国进行进一步的火箭发射活动，安理会则会采取行动。
联合国秘书长潘基文也作出强烈谴责，称朝鲜此举为“挑衅行为”，违反了安理会关于禁止朝鲜发展弹道导弹与核技术的决议。
安理会一些成员国的外交官表示，他们希望安理会考虑采取具有约束力的决议，这可能令联合国针对朝鲜的制裁扩大。(完)
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。