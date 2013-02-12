版本:
中国
货币新闻 | 2013年 2月 12日 星期二 12:07 BJT

东北亚情势: 联合国安理会外交官员称,朝鲜有进行核试验

路透联合国2月11日 - 联合国安理会外一交官员周一称,朝鲜(北韩)有进行核试验.(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐