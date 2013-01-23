联合国谴责朝鲜发射火箭 朝鲜扬言将加强核威慑

路透联合国1月22日（记者 Louis Charbonneau） - 联合国安理会周二一致谴责朝鲜去年12月发射火箭，并扩大现有的联合国制裁，引发朝鲜扬言将增强军力和核能力。

尽管安理会通过的决议并未对朝鲜实施新的制裁，但外交官们表示，中国支持该决议对朝鲜造成重大外交打击。

决议称，之前的安理会决议禁止朝鲜进一步试射弹道导弹、进行核试验以及进口与核项目相关的原料和技术，安理会谴责朝鲜违反这些决议。

决议还指出，如果朝鲜再次发射火箭或进行核试验，安理会决心采取重大行动。

朝鲜迅速作出回应，称将不再就朝鲜半岛去核化问题举行谈判，并将增强军力和核能力。

“我们将采取措施提升并加强我们的军事防御能力，包括核威慑，”朝鲜外交部在朝中社刊发的一份声明中称。

联合国决议决定将朝鲜空间技术委员会等六家机构以及朝鲜空间技术委员会官员白昌浩（Paek Chang-ho）等加入现有联合国黑名单。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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