（更正）联合国报告认为朝鲜当局犯下反人类罪行 金正恩或受审

（更正：内文第三段应为调查人员致信“金正恩”）

路透日内瓦2月17日(记者 Stephanie Nebehay/Tom Miles) -联合国调查人员周一表示，对于朝鲜当局践踏人权的行为，朝鲜安全首脑以及国家最高领导人金正恩应接受国际审判。

朝鲜人权状况调查委员会指责朝鲜当局犯下了酷刑、饥饿虐待和杀戮等堪比二战时期德国纳粹的暴行。

调查人员在信中对金正恩表示，他们建议联合国将朝鲜提交至国际刑事法庭(ICC)，以确保将“可能包括你自己”在内的罪魁绳之以法。

联合国前所未有的公开指责和警告很可能会进一步激怒金正恩，使得说服他控制核武计划以及缓和与韩国及西方国家对抗的努力进一步复杂化。

朝鲜“明确彻底地”拒绝了这一指控，称这份长达372页的报告是基于美国、欧洲和日本支持的敌对力量伪造的材料。联合国在一份372页的报告中提出了这些指控。

联合国调查委员会主席迈克尔·科比(Michael Kirby)表示，他预期调查委员会的调查结果可能会激起国际社会的行动。

科比表示：“这些都不是世界其他任何地方的官员偶然出现的错误，这些是反人类的错误，是冲击人类良知的错误。”

外交人士对路透表示，鉴于中国可能会在联合国安理会投票否决，将将朝鲜当局提交国际刑事法庭受审看似不太可能。

科比说：“另一种可能是成立一个像前南斯拉夫法庭一样的特设法庭。”

联合国调查人员还对中国表示，将朝鲜移民或脱北者遣返回朝鲜，使其面临酷刑或极刑，或许是在“协助教唆反人类罪”。中国官员则驳斥了这种指控。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。