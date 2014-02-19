联合国人权专员敦促起诉朝鲜当局

路透日内瓦2月18日 - 联合国人权高级专员皮莱(NaviPillay)周二敦促全球主要国家将朝鲜当局提交给国际刑事法庭(ICC)。联合国此前发布的人权状况报告称，朝鲜当局犯有一系列反人类罪。

联合国调查人员周一表示，对于朝鲜当局践踏人权的行为，朝鲜安全首脑以及国家最高领导人金正恩应接受国际审判。

朝鲜人权状况调查委员会指责朝鲜当局犯下了酷刑、饥饿虐待和杀戮等堪比二战时期德国纳粹的暴行。

皮莱在日内瓦发表的声明称：“我们现在需要强大的国际领导力去落实联合国的调查结果。因此我呼吁国际社会根据这份报告的建议，利用所有处置机制，确保让相关人员承担责任，包括提交至国际刑事法庭。”

联合国朝鲜人权状况国际调查委员会敦促世界各国，将朝鲜局势提交至国际刑事法庭或成立一个特别法庭。

该调查委员会还提议联合国对那些涉嫌犯下最严重罪行的文职官员和军事将领进行制裁。朝鲜已经因拒绝放弃核武器项目遭到联合国制裁。

联合国人权委员会定于3月17日就这份报告进行辩论，并在3月28日之前就这些提议进行投票。

美国国务院发言人在周一的声明中表示，华府希望“彻底审视该报告，并与我们的合作伙伴讨论这些建议，后者对于朝鲜的人权状况同样很担忧。”

美国国务院发言人珍妮弗·萨基(JenPsaki)表示，该报告提供了朝鲜“广泛和系统地侵犯人权的强有力证据”，朝鲜的人权状况是“世界上最糟糕的”。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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