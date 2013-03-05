俄罗斯暗示或支持安理会制裁朝鲜

特朗普对参议员称预计“很快”能就医保议案达成协议
路透华盛顿3月28日 - 美国总统特朗普周二向多位参议员表示，他预计国会议员将能够就医保议案达成协议。 “我毫不怀疑此事将很快发生，”特朗普在白宫举行的参议员及配偶招待会上说。 “我认为这将发生，因为我们一直在承诺--不管是民主党还是共和党--我们都一直在向美国人民承诺这点，”他说。(完) (编译 汪红英；审校 徐文焰)
路透莫斯科3月5日 - 俄罗斯副外长加提诺夫（Gennady Gatilov）周二表示，如果联合国安理会有关朝鲜的制裁决议草案仅针对核项目和火箭项目，俄罗斯准备支持。
“如果（制裁决议里的）限制性措施不超越（朝鲜）导弹和核问题，我们能够接受，”国际文传电讯社引述加提诺夫的话报道称。
联合国外交官周一称，美国和中国就联合国安理会有关制裁朝鲜的决议草案达成初步协议。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透华盛顿3月28日 - 美国总统特朗普周二向多位参议员表示，他预计国会议员将能够就医保议案达成协议。 “我毫不怀疑此事将很快发生，”特朗普在白宫举行的参议员及配偶招待会上说。 “我认为这将发生，因为我们一直在承诺--不管是民主党还是共和党--我们都一直在向美国人民承诺这点，”他说。(完) (编译 汪红英；审校 徐文焰)
路透伦敦3月28日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周三将正式提交退欧文件，英国将开始迈向未知的未来，同时启动耗时多年、前景不明、并将考验欧盟耐性的协商谈判。
路透约翰内斯堡3月28日 - ANN7电视台周二援引消息人士报道称，南非执政的非洲国民大会党(ANC)六名高官已批准免去财长戈尔丹(Pravin Gordhan)的职务。