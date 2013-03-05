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时事要闻 | 2013年 3月 5日 星期二 17:07 BJT

俄罗斯暗示或支持安理会制裁朝鲜

路透莫斯科3月5日 - 俄罗斯副外长加提诺夫（Gennady Gatilov）周二表示，如果联合国安理会有关朝鲜的制裁决议草案仅针对核项目和火箭项目，俄罗斯准备支持。

“如果（制裁决议里的）限制性措施不超越（朝鲜）导弹和核问题，我们能够接受，”国际文传电讯社引述加提诺夫的话报道称。

联合国外交官周一称，美国和中国就联合国安理会有关制裁朝鲜的决议草案达成初步协议。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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