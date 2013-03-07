联合国将加强对朝鲜制裁措施

路透联合国3月6日（记者 Louis Charbonneau） - 针对朝鲜上月进行的第三次核试验，联合国安理会将加强对朝鲜的金融制裁，并打击该国违反现行制裁措施买卖违禁品的行为。

美国周二向安理会提交了制裁决议草案，这项长达九页的草案，是中美长达三周磋商的结果。朝鲜在2月12日进行了第三次核试验。

安理会3月轮值主席、俄罗斯常驻联合国代表丘尔金（Vitaly Churki）周三称，安理会计划于周四美东时间上午10点（1500GMT）对这项决议案进行投票。

据称，决议案中将对朝鲜核试验表达最严重的关切。安理会外交人士透露，这项决议草案的目的，是让对朝鲜的制裁向联合国对伊朗的严厉制裁措施看齐。

但安理会外交人士指出，新的制裁措施能否成功，在很大程度上取决于中国执行措施的意愿。

这项由美国起草的决议案若顺利通过，则联合国成员国均则有义务对任何“可能有助朝鲜核项目或弹道导弹项目的”金融服务及资金转移加以阻止。

决议草案要求，若任何与朝鲜的交易可能支持朝鲜的核或导弹活动，则各国不得对此类交易提供公共金融支持。决议案并要求加强对可疑的陆海空货物进行检查，包括供朝鲜精英阶层使用的奢侈品，而目前，此类检查仍以自愿为基础。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。