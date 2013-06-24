朝鲜驻联合国代表罕见召开记者会 呼吁美取消制裁

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国6月21日(记者 Louis Charbonneau) - 朝鲜驻联合国代表申善昊(Sin Son Ho)周五呼吁美国取消对朝鲜经济制裁，并呼吁联合国成员国勿遵照联合国安理会针对朝鲜核与导弹试验的制裁措施。

他在联合国总部的记者会上说：“我呼吁美国停止对我们的经济制裁。”

他并呼吁联合国成员国勿“盲目”遵照联合国对朝鲜制裁措施，称这些制裁措施相当于美国敲诈勒索。

当记者要求美国国务院发言人文特雷尔（Patrick Ventrell）就此置评时，他回复道：“我们将继续实施制裁措施。”

申善昊将朝鲜半岛紧张局势归咎于美国，称美国要对朝鲜半岛“不战不和”的局势负责。

他称：“眼下最迫在眉睫的是美国和朝鲜之间的敌对，这随时可能导致又一场战争。”

他并呼吁解散驻扎在韩国的联合国军司令部，称该武装不是以和平为目的，而是以战争为目的，是“邪恶的根源”。