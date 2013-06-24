朝鲜驻联合国代表罕见召开记者会 呼吁美取消制裁

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国6月21日(记者 Louis Charbonneau) - 朝鲜驻联合国代表申善昊(Sin Son Ho)周五呼吁美国取消对朝鲜经济制裁，并呼吁联合国成员国勿遵照联合国安理会针对朝鲜核与导弹试验的制裁措施。
他在联合国总部的记者会上说：“我呼吁美国停止对我们的经济制裁。”
他并呼吁联合国成员国勿“盲目”遵照联合国对朝鲜制裁措施，称这些制裁措施相当于美国敲诈勒索。
当记者要求美国国务院发言人文特雷尔（Patrick Ventrell）就此置评时，他回复道：“我们将继续实施制裁措施。”
申善昊将朝鲜半岛紧张局势归咎于美国，称美国要对朝鲜半岛“不战不和”的局势负责。
他称：“眼下最迫在眉睫的是美国和朝鲜之间的敌对，这随时可能导致又一场战争。”
他并呼吁解散驻扎在韩国的联合国军司令部，称该武装不是以和平为目的，而是以战争为目的，是“邪恶的根源”。
申善昊说：“无核化是我们的最终目标。”但他警告称，朝鲜不会单方面废除其核武库。（完）
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。