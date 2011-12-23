韩国年轻一代乐见半岛统一束之高阁

6月7日在首尔市中心抗议学费上涨的韩国大学生。 REUTERS/Jo Yong-Hak

路透首尔12月22日电（记者 Jack Kim）---这是个很诱人的设想：朝鲜最高领导人金正日去世将最终为朝鲜半岛统一铺路，结束半岛长期分裂给两国民众造成的痛苦和疏离。

问题在於眼下越来越多的韩国人，尤其是年轻一代，宁愿保持现状，将半岛统一仅仅作为一个概念。

"我希望最好不要统一，"21岁的大学毕业生Lee Jung-guk说道，"如果我们统一了，劳动者就要交更多的税，我们也需要更努力工作，以促进经济发展。"他目前还在首尔四处寻找全职工作。

韩国和朝鲜两国民众深知他们同属一个民族，但是长期分治却令他们的政治和社会生活有着天壤之别。

当前，韩国经济总量估计相当於朝鲜的40倍，并且已经成为世界上互联网接入最发达的社会，韩国流行文化在亚洲乃至世界赢了了巨大成功。

相比之下，朝鲜民众食不果腹，同时还要勒紧裤带进行导弹和核武器试验，金氏王朝以穷兵黩武和大肆个人崇拜维持着国家统治；但是，严厉的国际制裁令朝鲜连最简单的海外银行账户交易都已经无法实现。

对於数百万朝鲜民众而言，南北统一意味着结束贫困和多年的饥饿。对韩国民众来说，统一则预示着至少要经历十年的经济增长放缓。

朝鲜半岛统一的成本估计高达一万亿美元，这相当於韩国全年的经济总量。

相比采纳中国大陆与香港那种"一国两制"式的有限融合，实施类似德国的快速和广泛统一很可能要付出远远高出的代价。

**统一的代沟益发明显**

韩国民众对半岛统一问题的看法并未因金正日的去世产生丝毫变化。

本周进行的盖洛普民调结果显示，四分之一的韩国受访者反对半岛统一，创下该机构数十年来进行该问题调查的记录高点。十年前，反对两国统一的受访者比例仅有7%。

峨山政策研究学会（Asan Institute for Policy Studies）10月进行的调查表明，在20多岁的年轻人中，有10%的人认为没有必要进行统一，而年龄50多岁的受访者中，这一比例仅有5.5%。这凸显了在统一问题上的代沟。

在韩国4,800万人口中，年龄低於30岁的人口占三成左右。

另一方面，在年长的韩国人，尤其是上世纪50年代半岛分裂之前出生的韩国人中间，坚持一个朝鲜作为国家奋斗目标的看法仍很突出。

"这已经写入了宪法，不是吗？"生活在韩国的75岁退休教师Kim Hong-joon被问及半岛统一是否无可争议时说道，"我认为这应该是政府一切努力的最终目标。"

韩国和朝鲜的宪法分别认定本国对全部朝鲜半岛拥有管辖权。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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