若朝韩统一 韩国将付出巨大经济代价--韩国财政部

意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透首尔12月26日（记者 Christine Kim） - 韩国财政部周三称，朝韩统一可能在随后10年里每年拖累韩国高达7%的GDP，尽管韩国能在多个方面受益，如廉价劳动力和朝鲜的资源等。
二战结束后，朝鲜半岛即分裂为朝鲜和韩国两个国家。尽管短期内看似没有统一的可能性，两国人民都心怀这一期望。
韩国财政部在中长期政策制定策略报告中称，如果未来八年内朝韩统一，韩国将在随后的10年里每年付出1-7%的GDP增长率代价。
“统一将通过劳动力增加、投资、生产和经济合作等促进经济潜在增长扩张，”韩国财政部在报告中称。
尽管朝韩关系过去几年尤其差，情况可能很快改变。韩国新当选总统朴槿惠表示，可能与金正恩对话，但她希望朝鲜放弃核项目，作为援助的前提条件，不过朝鲜拒绝这么做。
韩国政府尚未对朝韩统一代价发布正式预估。韩国财政部的预估是基于研究机构的预测。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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