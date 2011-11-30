朝鲜称正在快速进行铀浓缩活动

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透首尔11月30日电---朝鲜周三表示正在快速推进试验性轻水反应堆建设和铀浓缩活动，并称愿意通过国际原子能机构证明项目的和平性质。
朝鲜呼吁重启六方会谈，但是美国和韩国要求朝鲜执行去核化进程。
"建设实验性轻水反应堆和铀浓缩活动正在快速推进，"朝鲜中央通讯社引述外交部发言人的报导称。
报导还呼吁重启六方会谈，该未具名发言人称，"通过国际原子能机构，可以像世界表明这些活动的和平性质。"
朝鲜和美国谈判代表上个月会面，讨论重启六方会谈，美国官员称有所推进，但是在恢复和谈方面仍没有取得突破性进展。
朝鲜领导人金正日上个月也再次呼吁重启六方会谈。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。