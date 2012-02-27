朝鲜威胁对韩国和美国发动“圣战”

中国上周报告H7N9病例69例死亡八人 近三天疫情呈下降趋势--卫计委
路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透首尔2月25日电---朝鲜国防委员会周六发表声明，威胁将发动“圣战”，回应韩国和美国的联合军演计划，称决心阻止美国对其强加政治意愿。
一天前，朝鲜刚与美国进行了谈判，为金正恩上台後首次。
朝鲜中央通讯社引述声明报导称：“既然有人对我们宣战，朝鲜军队和人民决心通过朝鲜式圣战予以反击。”
“美帝国主义是我们的死敌，他们试图发动新的侵略战争，将‘美国式政治模式’强加给我们。”声明称，圣战中朝鲜将使用“世人未曾见识的强有力手段”。
面对韩国和美国的威胁，朝鲜多次使用“圣战”一词。
美韩计划下周进行军演。数天前美韩在韩朝有争议西部海域进行实弹演习後，朝鲜提升了军事警戒水平。美韩演习的海域也接近2010年遭到朝鲜炮击的延坪岛。
朝鲜战争後，韩朝两国只签署了休战协定，没有签署和平条约，双方技术上仍处於战争状态。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透首尔2月16日 - 韩国联合通讯社周四报导，韩国宪法法院计划在2月24日完成有关总统朴槿惠弹劾案的聆讯。 据韩联社，宪法法院未给出结案后作出判决的日期，但表示将尽快作出决定，以便将韩国领导层的真空最小化。 朴槿惠去年12月遭议会弹劾并被停职，等待法院判决。若宪法法院支持弹劾判决，韩国将在两个月之后举行总统大选。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)
路透吉隆坡12月16日 - 马来西亚副总理Ahmad Zahid Hamidi周四称，马来西亚可能通过朝鲜使馆将朝鲜领导人金正恩兄长金正男的遗体交给其亲属。