朝鲜威胁对韩国和美国发动“圣战”

路透首尔2月25日电---朝鲜国防委员会周六发表声明，威胁将发动“圣战”，回应韩国和美国的联合军演计划，称决心阻止美国对其强加政治意愿。

一天前，朝鲜刚与美国进行了谈判，为金正恩上台後首次。

朝鲜中央通讯社引述声明报导称：“既然有人对我们宣战，朝鲜军队和人民决心通过朝鲜式圣战予以反击。”

“美帝国主义是我们的死敌，他们试图发动新的侵略战争，将‘美国式政治模式’强加给我们。”声明称，圣战中朝鲜将使用“世人未曾见识的强有力手段”。

面对韩国和美国的威胁，朝鲜多次使用“圣战”一词。

美韩计划下周进行军演。数天前美韩在韩朝有争议西部海域进行实弹演习後，朝鲜提升了军事警戒水平。美韩演习的海域也接近2010年遭到朝鲜炮击的延坪岛。

朝鲜战争後，韩朝两国只签署了休战协定，没有签署和平条约，双方技术上仍处於战争状态。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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