朝鲜称2月与美国达成的协议作废

意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透首尔4月18日电---朝鲜外务省周二称，今年2月与美国达成的协议不再具有约束力。根据该协议，朝鲜应暂停核武器试验，并允许国际核查人员重返该国。
联合国安理会上周末对朝鲜发射远程火箭提出警告。这是朝鲜首次对此做出回应。朝中社报导，朝鲜发表声明称，该国已不受协议约束，因为美国对朝鲜采取敌对行动。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透华盛顿2月18日 - 据路透所见的两份备忘录草案称，美国特朗普政府计划命令移民机构大幅扩大被列为驱逐出境目标的移民群体。McClatchy新闻机构周六首先报导了相关文件。
马来西亚警方在周五逮捕了一名与此事有关的朝鲜男子。同时，还有一名越南妇女和一名印尼妇女被捕。一名马来西亚男子被要求协助调查。