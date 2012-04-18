朝鲜称不再受暂停核试验协议的约束

英国议员称特雷莎·梅产业新计划缺乏长期思维 或重犯旧错
路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。
路透首尔4月18日电---联合国安理会谴责朝鲜发射远程火箭，朝鲜周二对此不以为然，并称不再受今年2月与美国达成的协议的约束。根据该协议，朝鲜暂停导弹试射和核试验，并允许国际核查人员重返该国。
联合国安理会周一谴责朝鲜上周五发射火箭，并提出警告称，若朝鲜进行核试验，联合国将采取进一步行动。各界担忧，朝鲜的作法似乎与2009年进行第二次核试验时如出一辙。
朝中社发表朝鲜声明称：“我们坚决反对联合国安理会破坏（朝鲜）发射卫星合法权利的不合理行为。”
声明称，联合国的行动受美国主导，对朝鲜充满敌意，旨在否决朝鲜进行和平的太空研究的权利。
声明称：“鉴於美国不加掩饰地对朝采取敌对行动，违反了2月29日朝美协议，我们不再受该协议约束。”
“我们将因此采取必要的报复手段。”但朝鲜并未透露具体将采取何种手段。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。
路透华盛顿3月2日 - 美国司法部长塞申斯(Jeff Sessions)周四表示，他将不参与任何有关俄罗斯干预2016年总统大选指控的调查。但他坚称，他未披露去年与俄罗斯大使会面一事，并没有任何过错。
路透巴黎3月2日 - 法国保守派总统候选人菲永(Francois Fillon)的支持率周四进一步下滑。上日有报道指出，他因不当使用公共资金的指控而面临正式调查。