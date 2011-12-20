美国希望朝鲜选择"和平之路"

路透华盛顿12月19日电(记者 Andrew Quinn)---美国国务卿希拉里周一表示，美国希望朝鲜在金正日去世後选择"和平之路"，敦促朝鲜与国际社会合作，并改善与邻国关系。

希拉里还对朝鲜人民的福祉表示关切。

希拉里在声明中表示："我们希望，朝鲜新一届领导人践行承诺、改善与邻国关系、尊重人民权利，以此引领国家走上和平之路。"

"美国愿意随时为朝鲜人民提供帮助，希望朝鲜新领导人与国际社会合作，开启朝鲜半岛和平、繁荣与持久安全的新时代。"

周一早些时候，美国称如果朝鲜采取去核化措施，美国愿重新与朝鲜接触，但美国官员表示，朝鲜料将无所行动，因朝鲜举国正在哀悼金正日的去世。

白宫发言人卡尼(Jay Carney)表示，奥巴马政府将根据朝鲜新领导层处理国内事务、尤其是处理核问题的行动，对其作出判断。当前，金正日最小的儿子金正恩正在统领朝鲜。

美国白宫和国务院高官出言谨慎，凸显朝鲜半岛的微妙局势。金正日去世引发了该地区的不确定性和紧张感。

白宫表示，美国总统奥巴马周一已与日本首相野田佳彦(Yoshihiko Noda)通过电话。白宫在声明中表示："奥巴马表达了他对维护朝鲜半岛和地区稳定的重视。"

美国官员尚未对金正日的去世予以正式吊唁，但他们表示将对朝鲜的哀悼期表示尊重。

希拉里在周一早些时候结束与来访的日本外务大臣玄叶光一郎(Koichiro Gemba)会晤後表示："我们重申，希望改善与朝鲜人民的关系，且对他们的福祉深表关切。"

玄叶光一郎表示，美日韩对维持稳定已经达成共识，并重申希望朝鲜采取"实质行动"显示去核化诚意。

希拉里表示："我们在事关朝鲜和平稳定过渡方面拥有共同兴趣。"（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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