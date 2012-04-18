朝鲜威胁进行报复 核试验可能性增加

路透首尔4月18日电（记者 Ju-min Park）---面对国际社会对其发射火箭的谴责，朝鲜周三称准备好进行反击。这令朝鲜将推进第三次核试验的可能性大增。

朝鲜同时废弃允许国际原子能机构观察员返回朝鲜的协议。针对朝鲜发射火箭，美国决定解除今年早些时候与朝鲜签署的向该国提供粮食援助的协议。

朝鲜称，美国的举动是敌对行为，不再受2月29日与美国签署的协议约束。这粉碎了朝鲜新领导人金正恩将软化外交政策的希望。

“因此我们能够采取必要的报复手段，不再受协议约束，”朝中社称，但并未透露具体将采取何种行动。

很多分析人士预计，朝鲜进行第三次核试验时，将首次尝试使用高浓缩铀的核设备。

“如果朝鲜进行核试验，将使用铀而不是钸，因为朝鲜将希望借核试验向国际社会展示其更新、更强的核能力，”韩国国防分析研究院的Baek Seung-joo指出。

防务专家表示，成功实现铀浓缩後，朝鲜将能够大量生产武器级核材料，也更容易生产装载在远程导弹上的核弹头。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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