朝鲜撤回对美国官员前往平壤商谈裴俊浩获释的邀请

路透华盛顿2月9日 -美国国务院一位官员周日表示，朝鲜政府撤销让一位美国高官前往朝鲜商谈释放被囚的美国传教士裴俊浩（Kenneth Bae）的邀请，该官员还补充说，美国民权活动家杰西·杰克逊(Jesse Jackson)表态愿前往平壤争取裴俊浩获释。

“对朝鲜民主主义共和国第二次撤销让美国特使罗伯特·金前往平壤商谈裴俊浩获释的邀请，我们深感失望。朝鲜2013年5月曾公开宣布不会利用裴俊浩的命运作为政治谈判筹码，”该官员称。

“应裴俊浩家人的要求，杰克逊牧师愿踏上前往平壤的人道主义访问，旨在争取裴俊浩获释。我们支持裴俊浩家人和杰克逊牧师争取裴俊浩回家的努力，”这位官员表示。（完）

编译：王燕焜 发稿：王琛

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