朝鲜没有对美国本土实施核打击的能力--专家

路透华盛顿4月4日(记者 Mark Hosenball/Phil Stewart) - 西方官员和安全专家表示，朝鲜本周威胁要对美国实施核打击只是虚张声势，因朝鲜尚没有这个能力。

最近几年，朝鲜缓慢而稳步地改善其导弹能力，美国官员称，其导弹射程或许可覆盖美国海外领土和州，包括关岛、阿拉斯加和夏威夷等。

但一些民间机构专家表示，这种观点是危言耸听。官员们表示，没有证据显示朝鲜对搭载在远程导弹上的核武器这一复杂技术进行了测试。美国、俄罗斯、中国和其他国家在数十年前已实现该技术。

换句话说，朝鲜或许能打击到美国的部分领土，但不是用核武器，也打击不到美国本土。

防止核扩散专家盖里·萨默尔（Gary Samore）表示，朝鲜领导人金正恩对美国的威胁之辞“可能只是虚张声势”。

“他们几乎不可能有射程可达美国的核导弹。”

他表示：“朝鲜不会找死。他们知道，任何对美国的直接打击将都会是朝鲜的终结。”

朝中社周三报道称，朝鲜军方已批准对美国实施核打击任务。

同样在周三，美国五角大楼宣布将在关岛部署末段高空区域防御系统（THAAD），应对朝鲜威胁。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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