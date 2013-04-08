美国议员批评中国未有效约束朝鲜

路透华盛顿4月7日（记者 David Morgan） - 美国议员周日称，朝鲜半岛危机升级，可能引发武装冲突，而中国未能利用其影响力阻止朝鲜发出针对美国和韩国的好战言论。

共和党参议员麦凯恩指责中国“未能遏制可能演变成灾难的局势”，称中国可利用对朝鲜经济的影响力，加大对朝鲜施压力度。

“在这个问题上，中国的作用至关重要。如果中国愿意，可以扼杀朝鲜的经济。而中国的做法让人很失望。”麦凯恩在CBS“面向全国”节目（Face the Nation）中表示。

“意外事件成为战争导火索的情况发生过不止一次，眼下局势非常严峻。”他说。

“如果爆发全面战争，韩国将会胜利，我们将会胜利。但朝鲜可能轰炸首尔，这显然会是一场严重灾难。”

向来诟病中国汇率政策的民主党参议员舒默（Chuck Schumer）表示同意麦凯恩的看法。

他在做客同一电视节目时称：“中国有很多牌可以打。他们本来就谨慎，但现在过于谨慎了。他们是时候对朝鲜政府加大施压力度了。”（完）编译：李富强 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。