希拉里称美国希望与朝鲜改善关系

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透华盛顿12月19日电---美国国务卿希拉里周一称，美国希望在朝鲜领导人金正日去世之後，与朝鲜人民的关系能有所改善，并表示，美国正与朝鲜核问题六方会谈成员国进行接触。
日本外相玄叶光一郎访问华盛顿，希拉里在与其会谈後作上述表态。玄叶光一郎称，美国、日本和韩国就维持稳定达成共识，并再次呼吁朝鲜采取"切实行动"，以证明其去核化诚意。
希拉里称："朝鲜和平平稳过渡符合我们两国共同的利益。"
"我们重申，希望改善与朝鲜人民的关系，并持续高度关切他们的福祉。"
希拉里表示，美国政府於周一金正日死讯传出後，已同中国和俄罗斯接洽，以在六方会谈成员国间进行协调。六方会谈自2008年以来已搁置。
玄叶光一郎称，他和希拉里都认为，不让金正日的去世对朝鲜半岛的和平与稳定带来负面影响很重要，并且有必要密切关注形势发展。
他说："我们一致认为应该同六方会谈夥伴国密切协调。我们也一致认为，各方均希望在这一时期能保持稳定与冷静。"
"此外，我们亦明确，在朝鲜去核化努力上，日本、美国与韩国之间应保持密切协商，特别是要确保朝鲜采取切实行动。"（完）
编译：张家伟 发稿：程芳
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
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