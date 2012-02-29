朝鲜同意暂停核试验等活动

朝鲜周三同意暂停核试验、铀浓缩项目及远程导弹的发射，并允许国际原子能机构的核查人员入驻检查。美国国务院和朝鲜官方通讯社几乎同时发布了上述令外界意外的突破性对话结果，这令重启六方会谈变成可能。上周美朝两国外交官员在北京举行高级别对话。路透