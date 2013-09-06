美国朝鲜问题特使下周将出访中日韩

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿9月5日 - 美国国务院周四称，该国朝鲜问题特使格林·戴维斯（Glyn Davies）下周将对韩国、中国和日本进行访问，以磋商对朝鲜的政策。

戴维斯将在9月8-13日期间对上述三国进行访问。而就在此前不久，美国朝鲜人权问题特使罗伯特·金（Robert King）被迫取消访朝行程，因朝鲜方面取消了对他的邀请。

朝鲜上周取消对罗伯特·金的访问邀请，以回应美韩年度军事演习。

据美国国务院称，罗伯特·金访朝原本是要执行一项“人道主义任务”，与朝方商谈释放美国公民裴俊浩（Kenneth Bae）的事宜。（完）