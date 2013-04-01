美国派F-22隐形战机赴韩参加军演

朝鲜半岛紧张局势升温之际 美国副总统彭斯将赴首尔访问
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透华盛顿3月31日 - 美国周日派遣F-22“猛禽”隐形战斗机飞赴韩国参加两国联合军事演习，以强调在韩国面临朝鲜日渐加剧的威胁时，美国会履行保卫韩国的承诺。
驻韩美军司令部发表声明称，从日本冲绳嘉手纳空军基地调遣的F-22“猛禽”战斗机将被部署韩国乌山（Osan）空军基地，以支持正在进行中的韩美军事演习。声明还敦促朝鲜自我克制。
“(朝鲜的)威胁和挑衅没有任何作用，只会令其陷入更孤立的境地，破坏国际社会确保东北亚地区和平稳定的努力，”声明称。
自朝鲜2月进行核试验以来朝鲜半岛局势一直十分紧张。
朝鲜周六宣布与韩国进入“战争状态”，但韩国和美国只是将此视为危言恫吓。
驻韩美军司令部称，F-22“猛禽”战斗机将参加美韩年度““鹞鹰”（Foal Eagle）军事演习。
美国军方没有透露飞赴韩国的F-22“猛禽”战斗机的数量。声明指出，周日的这一部署属于西太平洋基地间空军力量常规调整的一部分。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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