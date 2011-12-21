美国希望就核问题等继续与朝鲜对话

特朗普致信习近平 希望合作发展对中美两国有利的“建设性关系”
路透华盛顿2月8日 - 美国白宫在声明中称，美国总统特朗普周三致信中国国家主席习近平称，希望同习近平合作“发展”对两国有利的“建设性关系”。
路透华盛顿12月20日电（记者 Andrew Quinn）---美国官员周二称，美国已向朝鲜新领导人发出希望推进核问题的信号，同时还推动磋商恢复对朝粮食援助的事宜。
美国国务院发言人努兰（Victoria Nuland）称，国务卿希拉里周一敦促朝鲜选择"和平之路"，并为改善双方关系的必须事宜设定了美方标准。
"这是我们对朝鲜新政权期许的信号。我们希望朝鲜新领导人带领国家朝去核化方向迈进，履行其国际义务和承诺。"
她表示，美国还期待看到朝鲜寻求改善与其邻国的关系，特别是与韩国的关系，打开提高其人民权利的大门。
努兰称，希拉里已经与中国外长杨洁篪和俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）通过话，他们均对朝鲜半岛保持"和平、稳定和平静"的必要性表示认同。
她还指出，美国官员在金正日逝世後曾与朝鲜相关方面进行过接触，讨论粮食援助的技术问题。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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