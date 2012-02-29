朝鲜同意暂停核试验等活动 允许IAEA监督核实

路透华盛顿2月29日电（记者 Andrew Quinn）---朝鲜周三同意暂停核试验、铀浓缩项目及远程导弹的发射，并允许国际原子能机构（IAEA）的核查人员入驻检查。这些明显的政策变化是为重启长期停滞的六方会谈铺平道路。

美国国务院和朝鲜官方通讯社几乎同时发布了上述令外界意外的突破性对话结果，这令重启六方会谈变成可能。上周，美朝两国外交官员在北京举行高级别对话。

白宫发言人卡尼（Jay Carney）称，“我们认为，这些是以和平方式推动朝鲜半岛向完全的、且可核实的去核化迈出第一步的切实措施。”

尽管分析人士警告称，朝鲜曾有反悔以往协议的先例，但至少这些举动从表面看标志着朝鲜领导人态度的明显转变。

美国国务院称，作为条件，美方准备按朝方要求向该国提供24万吨食品援助，还同意根据需要提供更多援助。

除了停止上述相关武器活动，朝鲜还表示允许IAEA核查人员前往宁边核设施，核实朝鲜暂停铀浓缩的执行情况。

朝鲜中央通讯社（KCNA）报导称，“为了保持朝美高级别对话的积极气氛，应美方要求，朝方同意暂停核试验，停止发射远程导弹及宁边的铀浓缩活动，允许IAEA监督暂停铀浓缩活动，同时（两国）富有成效的对话仍在继续。”

韩国和日本对上述宣布事项表示欢迎。韩国外交部称，这将为达成更广泛的朝鲜核项目协议奠定基础。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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