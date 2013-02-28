朝鲜称美国要为半岛“不可预测”局势负责

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透日内瓦2月27日（记者 Stephanie Nebehay） - 朝鲜周三指责美国加剧了朝鲜半岛“不可预测”的局势，并称美国在联合国安理会滥用权力，对朝鲜政府施加“敌对政策”。
两周前，朝鲜进行了该国迄今规模最大、威力最强的地下核试验，引发美国政府以及国际社会的谴责，朝鲜也因此面临联合国的进一步制裁。
去年12月，朝鲜发射了一枚远程火箭，批评人士称，此举旨在测试与洲际弹道导弹相关的技术。该发射活动引发联合国上个月通过新的制裁。
“朝鲜半岛局势现在向不可预测的阶段发展，美国需要对此负责，”朝鲜常驻联合国日内瓦办事处大使宋世平（So Se Pyong）在联合国主办的裁军会议上表示。
一周前，在联合国裁军会议的讨论上，朝鲜代表威胁称，韩国将面临“终极毁灭”。
美国大使肯尼迪（Laura Kennedy）周三未对朝鲜的口头攻击作出回应。
韩国裁军大使权海龙（Kwon Haeryong）则敦促朝鲜“立即放弃核野心，走和平道路”。
“朝鲜核试验对朝鲜半岛、东北亚以及更多地区的和平与安全构成挑战，最大的受害者将不是别人而是朝鲜自己，这是无疑的，”权海龙说。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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