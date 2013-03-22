美国对中国加强审查对朝金融交易持乐观态度

路透北京3月22日 - 美国财政部负责反恐与金融情报工作的副部长David Cohen周五称，对中国加强审查对朝金融交易持乐观态度。

阻止非法资金流动是对朝制裁的关键部分。中国参与了联合国最新对朝制裁决议的协商，并表示希望制裁得到执行。

“我们要求中国加强对朝鲜金融机构的审查。中国与朝鲜金融机构，以及在朝中国金融机构存在很多金融往来，这不是秘密。”Cohen说道。

“我们鼓励中国监管机构向中国银行业传达联合国安理会第2094号决议，阻止可能有助于朝鲜核项目、弹道导弹项目或传统军火销售的对朝金融服务。”

“我们期待中国的银行和监管机构留意安理会决议。我有信心他们会留意。”

中国监管机构要求在华朝鲜银行在规定范围内运作，否则可能遭到惩罚。

韩国联合通讯社周二引述北京消息人士的说法称，中国监管机构共告诫了四家朝鲜金融机构，其中有因支持朝鲜核项目和导弹项目而被美国和美国制裁点名的机构。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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