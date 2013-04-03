美国在西太平洋增派反导驱逐舰

中国特使抵达韩国 讨论朝鲜可能进行核试验问题
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。
路透华盛顿4月2日 - 美国五角大楼周二称，美军已在西太平洋部署第二艘反导驱逐舰，执行导弹防御任务，近期朝鲜对美国和韩国发出战争威胁，朝鲜半岛局势剑拔弩张。
此次是美国最新确认军力部署调整，旨在向日本和韩国确保美国军力足以应付朝鲜的任何举动。
此前美国国防官员周一称，已在朝鲜半岛海域部署宙斯盾级“麦凯恩号”（USS John McCain）反导驱逐舰。五角大楼发言人利特尔（George Little）周二称，“麦凯恩号”已抵达西太平洋“预定位置”，而另一艘驱逐舰“狄卡特号”（USS Decatur）也已部署在西太平洋地区，“以备执行作战指挥官分派的导弹防御任务”。
“它们（两艘驱逐舰）将准备应对我们的盟国或我们的领土面临的任何导弹威胁。”
联合国秘书潘基文指出，朝鲜半岛危机已走得太远，呼吁进行磋商和谈判。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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