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时事要闻 | 2013年 4月 7日 星期日 10:30 BJT

白宫称朝鲜如进行导弹新试射 美国不感意外

路透华盛顿4月5日 - 美国白宫发言人卡尼（Jay Carney）周五对记者称，如果朝鲜进行新的导弹试验，美国将不会感到意外。

卡尼被问及有迹象显示朝鲜可能准备进行一次导弹试验时称，白宫官员已看到了相关报道。

“我们对他们（朝鲜）进行此类活动将不会感到意外，”卡尼说。“过去我们看到过他们进行过导弹试射。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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