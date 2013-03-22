更正-东北亚情势: 美国对于中国将针对朝鲜采取强硬行动持乐观态度--特使

港股业绩：华润燃气去年净利按年增长16%逊预期，派息比率略为上调
路透香港3月28日 - 中国华润集团旗下燃气业务分支--华润燃气周四公布，去年度净利按年增长16%，逊于市场预期，惟派息比率略为上调。
(内文第三段Dan Fried应为“美国国务院对朝制裁协调专员”，非“助理国务卿”)
路透北京3月22日 - 美国财政部负责反恐与金融情报工作的副部长David Cohen周五表示，美国对于中国将针对朝鲜采取有力举措持乐观态度，并敦促中国政府加强检查与朝鲜有联系的金融机构。
Cohen称，美国相信中国会以全新而不同的方式来看待来自朝鲜的威胁。
美国国务院对朝制裁协调专员Dan Fried也表示华盛顿方面希望最终与朝鲜达成外交解决方案。(完) (编译 石冠兰 审校 王洋)
路透香港3月28日 - 中国华润集团旗下燃气业务分支--华润燃气周四公布，去年度净利按年增长16%，逊于市场预期，惟派息比率略为上调。
路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。