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亚洲 | 2013年 4月 8日 星期一 10:43 BJT

美国议员批评中国未有效约束朝鲜

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿4月7日 - 美国议员周日称，朝鲜半岛危机升级，可能引发武装冲突，而中国未能利用其影响力阻止朝鲜(北韩)发出针对美国和韩国的好战言论。

共和党参议员麦凯恩指责中国“未能遏制可能演变成灾难的局势”，称中国可利用对朝鲜经济的影响力，加大对朝鲜施压力度。

“在这个问题上，中国的作用至关重要。如果中国愿意，可以扼杀朝鲜的经济。而中国的做法让人很失望。”麦凯恩在CBS“面向全国”节目（Face the Nation）中表示。

“意外事件成为战争导火索的情况发生过不止一次，眼下局势非常严峻。”他说。

“如果爆发全面战争，韩国将会胜利，我们将会胜利。但朝鲜可能轰炸首尔，这显然会是一场严重灾难。”

向来诟病中国汇率政策的民主党参议员舒默（Chuck Schumer）表示同意麦凯恩的看法。

他在做客同一电视节目时称：“中国有很多牌可以打。他们本来就谨慎，但现在过于谨慎了。他们是时候对朝鲜政府加大施压力度了。”(完)

编译：李富强 发稿：朱淑珍
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