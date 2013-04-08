美国议员批评中国未有效约束朝鲜

中国汇市：人民币早盘延续横向整理，中美领导人会晤期间汇价料波动有限
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿4月7日 - 美国议员周日称，朝鲜半岛危机升级，可能引发武装冲突，而中国未能利用其影响力阻止朝鲜(北韩)发出针对美国和韩国的好战言论。
共和党参议员麦凯恩指责中国“未能遏制可能演变成灾难的局势”，称中国可利用对朝鲜经济的影响力，加大对朝鲜施压力度。
“在这个问题上，中国的作用至关重要。如果中国愿意，可以扼杀朝鲜的经济。而中国的做法让人很失望。”麦凯恩在CBS“面向全国”节目（Face the Nation）中表示。
“意外事件成为战争导火索的情况发生过不止一次，眼下局势非常严峻。”他说。
“如果爆发全面战争，韩国将会胜利，我们将会胜利。但朝鲜可能轰炸首尔，这显然会是一场严重灾难。”
向来诟病中国汇率政策的民主党参议员舒默（Chuck Schumer）表示同意麦凯恩的看法。
他在做客同一电视节目时称：“中国有很多牌可以打。他们本来就谨慎，但现在过于谨慎了。他们是时候对朝鲜政府加大施压力度了。”(完)
编译：李富强 发稿：朱淑珍
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透上海4月7日 - 中国银行间市场周五资金面延续上日午后的改善势头，整体供给相当充沛，14天以内的回购利率全线下行。月初例行缴准影响已过，短期内也没有收缩流动性的不利因素，随着主要银行供给全面恢复资金转暖。 不过交易员指出，央行公开市场两周来持续空窗，政策偏紧的信号依旧明确，而且4-5月份历来是每年的缴税高峰期，预计下半月后资金面压力再起，宽松局面料难持久。 “今天松的不像话啊，基本到处是钱没人要，借钱的成‘甲方’了，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，昨日资金面是上午紧，下午转松，因为大行纷纷出来放钱，月初流动性本来就压力不大，前两日只是因为例行缴准有些扰动。 她还谈到，资金也就能维持短暂的宽裕，一方面4月缴税压力不小，另外公开市场逆回购连续暂停，“到期量不大，实际影响有限，但态度很明确，货币政策（偏紧的态度）很坚决，（资金持续）宽松也不能指望。” 中国央行周五公告，因目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场不开展操作，为连续第10日暂停逆回购操作。据此计算，本周净
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。