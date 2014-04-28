一名24岁美国游客在朝鲜被拘押

(本文由路透中文网编译)

路透首尔/华盛顿4月25日 - 朝鲜周五称在本月拘捕了一名24岁的美国人，此人持旅游签证抵达朝鲜后寻求庇护，“严重违反（朝鲜的）法律秩序”。

“4月10日，鉴于美国人米勒·马修·托德（Miller Matthew Todd）在办理进入朝鲜旅游手续过程中的鲁莽行为，朝鲜有关机构将此人拘捕，”朝鲜中央通讯社称。

朝中社称，米勒持有朝鲜旅游签证，但他在办理入境手续过程中将签证撕碎，还高喊他“是在选择将朝鲜作为庇护地后前来该国的”。

专门组织前往朝鲜旅行业务的纽约旅行社Uri Tours证实该游客身份为马修·米勒（Matthew Miller）。该旅行社在网站发布公告称，此人以私人行前往朝鲜旅游。

“我们正在尽全力帮助米勒先生渡过此关，”公告称。公告还称，该旅行社已在与“外交机构”合作，设法让米勒获释。

美国国务院称已获悉一美国公民在朝鲜被拘的报道，并表示他们正在就此事与瑞典驻朝鲜大使馆接触。

“我们目前还没有更多信息与大家分享，”美国国务院发言人Jen Psaki在例行新闻发布会上说。（完）