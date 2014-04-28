奥巴马提醒朝鲜勿忘美国军事实力

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔4月26日（记者 Matt Spetalnick/Mark Felsenthal） - 美国总统奥巴马称，美国不用军事实力“强迫”他国，但必要时会动用军力来保护韩国免受朝鲜攻击。

朝鲜发射中程弹道导弹遭到联合国安理会谴责后，该国在上月警告称不排除进行“新型”核试验的可能性。

奥巴马周五与韩国总统朴槿惠会晤后举行联合新闻发布会，两人在发布会上对朝鲜问题战线统一。他们警告称，会坚决回应朝鲜的任何“挑衅”。

“我们不对他国强加武力，但会毫不犹豫地动用军事实力来保护盟国和我们的行为准则，”奥巴马向龙山基地（Yongsan garrison）的美军讲话时说。

“因此，像地球上的所有国家一样，朝鲜及其人民也有选择。他们可以选择继续走形单影只的被孤立之路，也可以选择加入其他国家的行列，寻求拥有更大机会、更加安全和更受尊敬的未来--这是对于朝鲜半岛南端居民而言已经存在的未来。”

奥巴马和朴槿惠还敦促中国利用其影响力协助遏制朝鲜。（完）