美国最早从情报机构获悉金正日死讯

美国两位官员称对朝鲜领导人金正日去世消息，美国政府最早是从监测全球媒体报导的情报机构获悉，国家情报总监办公室（ODNI）旗下的开源中心，在金正日实际去世时间的一天多後，最先向美国政府转发了此消息。尽管时间滞後，但一些美国官员坚持认为，这并非追踪朝鲜事件的情报失败。路透