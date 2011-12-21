美国最早从情报机构获悉金正日死讯

特朗普致信习近平 希望合作发展对中美两国有利的“建设性关系”
路透华盛顿2月8日 - 美国白宫在声明中称，美国总统特朗普周三致信中国国家主席习近平称，希望同习近平合作“发展”对两国有利的“建设性关系”。
路透华盛顿12月21日电（记者 Mark Hosenball）---美国两位官员称，对於朝鲜领导人金正日去世的消息，美国政府最早是从监测全球媒体报导的情报机构获悉。
这两位官员称，国家情报总监办公室（ODNI）旗下的开源中心（Open Source Center），在金正日实际去世时间的一天多後，最先向美国政府转发了此消息。
尽管时间滞後，但一些美国官员坚持认为，这并非追踪朝鲜事件的情报失败。
有猜测认为金正日的接班人金正恩缺乏经验，可能导致朝鲜政权内部冲突，但美国官员称，朝鲜政权似乎在平稳过渡。
美国国防部发言人利特尔（George Little）称："自金正日去世以来，我们一直未看到朝鲜军队有任何异常举动，这种举动是过渡不太顺利的一个迹象。这似乎意味着朝鲜半岛在相对平稳地过渡，我们希望能保持这种方式。"
另有两位不愿透露姓名的美国官员称，现在看来，最早报告金正日死讯的美国情报消息，在他去世至少24小时之後，才开始流传。也有官方和非官方消息人士称，最先报导的金正日去世消息，也可能是在其去世48小时後才传出的。
美国官员承认，美国政府报导的金正日去世的具体情况仍不完整。多数报导显示，金正日是在平壤准备上火车或上火车後去世的。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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