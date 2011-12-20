美国称仍对与朝鲜接触持开放态度

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透华盛顿12月19日电（记者 Andrew Quinn）---美国周一表示，若朝鲜采取去核化措施，其有希望与该国重新接触。不过美国官员对取得进展不抱多大希望，因朝鲜在其领导人金正日去世後进入哀悼期。
美国白宫发言人卡尼（Jay Carney）称，奥巴马政府将根据朝鲜新领导层处理事务、特别处理核问题的能力，来对其进行评判。目前朝鲜新领导层由金正日最小的儿子金正恩领导。
"我们一贯表示对与朝鲜接触持开放态度，但我们也已说清楚，朝鲜需要采取去核化措施，以展示其目标的严肃性和谈判的意愿，"卡尼在新闻发布会上说。
"（朝鲜）展示这一意愿，将打开重启六方会谈之门，并改善其与美国和邻国的关系。"
美国白宫和国务院高官言辞谨慎，凸显朝鲜半岛局势微妙。金正日去世，令该地区充满不确定性且令人神经紧张。
美国国务卿希拉里称："我们重申，希望改善与朝鲜人民的关系，并持续高度关切他们的福祉。"
日本外务大臣玄叶光一郎访问华盛顿，希拉里在与其会谈後作上述表态。玄叶光一郎称，美国、日本和韩国等的政府已达成共识，需要维持朝鲜稳定。他并重申，朝鲜政府需要采取"切实行动"以证明其对去核化的诚意。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
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