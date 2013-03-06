克里称希望朝鲜停止威胁积极对话

英国首相特雷莎·梅称英国已正式启动退欧进程

路透伦敦3月29日 - 英国首相特雷莎·梅周三表示，英国已正式启动退欧进程。 特雷莎·梅对议会表示，“第50条款已启动，这与英国人民的愿望一致，英国将脱离欧盟，” 她称，在退出条款外，未来英国将寻求与欧盟建立伙伴关系。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)