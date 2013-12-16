克里：金正恩冷酷妄为 解决朝核问题迫在眉睫

路透华盛顿12月15日 -在朝鲜二号人物张成泽被处决后，美国国务卿克里形容朝鲜领导人金正恩胆大妄为、不可靠，并称金正恩此举凸显出国际社会一致反对朝鲜核武器的必要性。

克里在ABC电视台周日播出的《本周》采访节目中表示，对张成泽的处决显示出，为什么中国、美国和其他国家必须通力合作，限制朝鲜发展核武器。

朝鲜官方媒体周五报道了处决张成泽的消息。此前朝鲜表示已解除张成泽所有职务，并指控他犯有管理国家金融体系不善、生活作风腐化、酗酒等犯罪行为。

实际上，朝鲜政治不为外人所知，张成泽可能是因与金正恩发生冲突或其他个人原因而遭到清洗。

克里在提到金正恩时称：“首先，此事让我们知道很多，首先他是一个多么冷酷妄为的人，也让我们知道了他是个多么危险的人。”

“直觉告诉我们，他随心所欲、飘忽不定、仍对自己在权力结构中地位感到担心，会设法消灭任何潜在对手或竞争者，且明显冷酷无情。”

克里表示，对张成泽的处决并非金正恩执政以来的首例，也说明解决朝鲜核问题迫在眉睫。

“被处决的人数让我们认清朝鲜政权内部的不稳定程度，这是动荡和危险并存的不祥之兆。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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