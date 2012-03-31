奥巴马对朝鲜的“信心转变”破灭

路透华盛顿3月30日电（记者 Andrew Quinn）---美国外交人士上月前往朝鲜驻华使馆时，发现了几乎不可能出现的惊喜：星巴克咖啡。

以朝鲜首席核谈判代表金桂冠（Kim Kye-gwan）为首的朝方代表团为会谈双方点了美式咖啡。美朝希望，会谈能开启朝核谈判新一轮对话，美方能恢复对朝食品援助。

但除了星巴克咖啡，谈判没有带来更多惊喜。

五天后，美朝同时公布了一项特别协议，该协议或将造成深远影响。由於这天是四年一次的闰日，有人将之称为“闰日协议”。

朝鲜承诺，将暂停核试验及远程导弹试射，并接受国际核监察员入境检查。

谈判代表还制定了对朝食品援助的新标准，朝鲜对美方援助人员提供了史无前例的准入，并设立新的监督标准，确保援助物品到达营养不良的朝鲜民众手中，而不是被朝鲜军方拿走。

尽管美国仍保持谨慎态度，但有人认为，朝鲜新领导人金正恩上任不过几周，该协议是希望的预兆。

但3月16日，朝鲜再次让外界诧异，宣布将於4月使用弹道导弹技术，发射一枚卫星。美国称，此举违反联合国制裁协议。美国警告称，朝鲜发射卫星或破坏双方有关核项目和食品援助的协议。

现在，美方官员正试图评估，“闰日协议”到底是标志着朝核问题有切实的进展，还是朝鲜不想退出“核俱乐部”的迂回之术。

华盛顿国际战略研究中心（CSIS）北亚问题专家、前白宫资深官员格林（Michael Green）称：“以朝鲜以往做法来看，与美国发生对抗、冲突、侵犯和摩擦，总是会将我们带回谈判桌。”

“他们最後总能得到点东西，即使不是大规模食品援助，也能增加统治权威。”

**调整“邪恶轴心”**

美国总统奥巴马2009年就职时承诺，将与朝鲜进行更多接触，称其前任将朝鲜和伊朗列入“邪恶轴心”，这一孤立朝鲜的举措，反而促使朝鲜核梦想加倍膨胀。

美国朝鲜核问题特使博斯沃斯（Stephen Bosworth）告诉路透：“奥巴马政府里有种观点是，我们可以只是续接小布什政府未完成的任务，而所有重大事项都已完成。但结果当然是，这或许是我们的理解，但却并非是朝方的理解。”

朝鲜先後退出了朝核六方会谈，进行第二次核试验，击沉韩国“天安号”舰艇，并炮击韩国延坪岛。

博斯沃斯称：“就无法预计的结果而言，我认为，这或许是近些年朝鲜半岛局势最紧张的时刻。双方都剑拔弩张。”

**两次买到同一匹马？**

在前领导人金正日去世後，朝鲜仍是朝鲜。最令人惊讶的是朝鲜几乎没有什麽变化。

朝美在纽约重启接触，美国迅速与重要盟友及中俄等相关国家联系。华府强调，需要看到朝鲜采取具体行动，证明其去核化的诚意。

朝鲜希望得到多於美方愿提供的食品援助，想得到更多谷物，而非玉米大豆粥等营养补充品。美国官员称，营养补充品对朝鲜军方食堂或黑市吸引力不大。

美国一名官员称：“我们一直向他们发出信号。他们有时非常固执，看似无望立刻重返谈判桌。然後又传来他们准备好了的消息。”

美国朝鲜政策特别代表戴维斯（Glyn Davies）来到北京，在喝了几口星巴克咖啡，与金桂冠进行两轮谈判後，达成了“闰日协议”。朝鲜承诺将暂停铀浓缩项目，允许国际核查人员入境，美国也同意对朝提供24万吨最新食品援助，援助组织预计，该项目成本约为2亿至2.5亿美元。

美国国务卿希拉里称，该协议“向前迈了一小步”，美方官员也强调他们保持谨慎。

但批评人士随即谴责奥巴马政府不应用新的食品援助，换取朝鲜空洞的去核承诺。美国前国防部长盖茨曾将这个以往经历过的错误称为，“两次买到同一匹马”。

奥巴马本周访问韩国时，警告朝鲜“挑衅换奖励”的时代已经结束。

“你们可以沿着现在的路继续往下走，但我们都知道它通向哪里。结果基本相同：更多破碎的梦想，更为孤立，更疏远朝鲜人民，远离他们应用有的尊严和机遇。”（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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