驻韩美军维持警戒等级不变

美国官员周一称，目前为止驻扎在韩国的28,500名美军警戒等级并未提高，美方也没有发现朝鲜军队有任何异常举动。韩国军方则提高了警戒等级，称朝鲜在宣布金正日死讯前曾试射一枚短程导弹。而美国军方媒体记者引述美军高官的话称，朝鲜试射导弹''或在金正日死前''已计划好。路透