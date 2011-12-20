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路透中文国际短讯 | 2011年 12月 21日 星期三 07:44 BJT

驻韩美军维持警戒等级不变

美国官员周一称，目前为止驻扎在韩国的28,500名美军警戒等级并未提高，美方也没有发现朝鲜军队有任何异常举动。韩国军方则提高了警戒等级，称朝鲜在宣布金正日死讯前曾试射一枚短程导弹。而美国军方媒体记者引述美军高官的话称，朝鲜试射导弹"或在金正日死前"已计划好。路透

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