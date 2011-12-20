驻韩美军维持警戒等级不变

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透华盛顿12月19日电---美国官员周一称，目前为止，驻扎在韩国的28,500名美军警戒等级并未提高，美方也没有发现朝鲜军队有任何异常举动。
韩国军方则提高了警戒等级，称朝鲜在宣布金正日死讯前曾试射一枚短程导弹。
美国军方新闻社American Forces Press记者引述美军参谋长联席会议主席登普西（Martin Dempsey）的话称，朝鲜试射导弹"可能是在金正日死前"就计划好的。
另外一名要求匿名的美国官员也证实了这种看法。数名美国官员称，军方未提高驻韩美军警戒等级。
"我们没发现朝鲜有任何令人警觉的行为。"American Forces Press引述登普西的话报导称。
朝鲜国家媒体称金正日之子金正恩为"伟大的接班人"。登普西也表示预计金正恩将接班。
"我现在只想说，要把他放到这个位置上，他实在是太年轻了。我们需要关注，接班的是不是金正恩，以及他如果接班将如何应对艰巨的政务。"（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。