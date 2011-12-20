驻韩美军维持警戒等级不变

路透华盛顿12月19日电---美国官员周一称，目前为止，驻扎在韩国的28,500名美军警戒等级并未提高，美方也没有发现朝鲜军队有任何异常举动。

韩国军方则提高了警戒等级，称朝鲜在宣布金正日死讯前曾试射一枚短程导弹。

美国军方新闻社American Forces Press记者引述美军参谋长联席会议主席登普西（Martin Dempsey）的话称，朝鲜试射导弹"可能是在金正日死前"就计划好的。

另外一名要求匿名的美国官员也证实了这种看法。数名美国官员称，军方未提高驻韩美军警戒等级。

"我们没发现朝鲜有任何令人警觉的行为。"American Forces Press引述登普西的话报导称。

朝鲜国家媒体称金正日之子金正恩为"伟大的接班人"。登普西也表示预计金正恩将接班。

"我现在只想说，要把他放到这个位置上，他实在是太年轻了。我们需要关注，接班的是不是金正恩，以及他如果接班将如何应对艰巨的政务。"（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍

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