美国推迟导弹试验以免朝鲜半岛局势加剧

路透华盛顿4月6日 - 美国一位国防高官周六称，鉴于朝鲜半岛局势紧张，“为了避免任何误解或误判”，美国决定推迟一项计划很久的、原定于下周在加州外进行的导弹试验。

“这是（美方）经深思熟虑后采取的负责任行动，”这位不愿透露姓名的官员说。（完）