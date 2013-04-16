朝鲜仍可能试射导弹--美国官员

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透华盛顿4月15日 - 美国一名高级国防官员匿名对路透称，五角大楼仍认为朝鲜可能在未来几天试射导弹，尽管周一金日成诞辰纪念日庆祝活动平稳进行。
该官员指出，美国军方曾认为试射可能发生在金日成诞辰纪念日前后，但“我们都认为是这个月”。
当被问及他是否曾预计朝鲜在采访时已进行发射时，他表示：“我不会感到吃惊。”
很多朝鲜观察人士曾预计朝鲜会在金日成诞辰101周年纪念日之前或当天试射导弹。
大多数官员拒绝公开猜测试射导弹的时间，称朝鲜一向变幻莫测。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)