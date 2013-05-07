美国官员称朝鲜已从发射场撤出导弹

俄罗斯远东地区发生6.9级地震--美国地质调查局
路透3月29日 - 美国地质调查局称，俄罗斯远东地区Komandorskiye Ostrava附近周三发生地震，震级初步测定为6.9级。
路透华盛顿5月6日电(记者 Phil Stewart) - 美国官员周一对路透表示，朝鲜已经解除两枚“舞水端”(Musudan)导弹的发射状态，并撤离位于东部海岸的发射地。
美国国务卿克里上月警告朝鲜，称发射中程导弹将是个“重大错误”。朝鲜导弹试射计划令美日韩三国紧张不安。
一位要求匿名的美国官员警告称，导弹依然处于机动状态，已被转移的事实无法保证其不会在其他地方重新做好准备，并在某时发射。
白宫国家安全委员会亚洲事务资深主任罗素(Daniel Russel)表示：“现在把它当作一个好消息来庆祝还为时过早。”
但另一名要求匿名的美国官员称，美国认为这两枚导弹并未被转移至另一发射地，目前位于一处非工作地点。
“舞水端”导弹的射程约为3,000-3,500公里。试射导弹可能会极大地加剧朝鲜半岛的紧张局势。
美国总统奥巴马周二将在白宫会晤韩国总统朴槿惠，双方将进行会谈，共进工作午餐并举行联合新闻发布会。
五角大楼发言人利特尔(George Little)拒绝就朝鲜导弹的状态置评。
“我不会再就相关情报进行置评。但我们近期看到‘挑衅性行为暂停’。他对记者表示，“我们认为这显然有益于确保半岛和平与稳定的努力。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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