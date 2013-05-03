朝鲜最终或有能力对美国本土实施核打击--美国防部报告

路透华盛顿5月2日（记者 David Alexander） - 美国国防部周四向国会提交报告称，朝鲜继续发展核技术和远程弹道导弹，会令该国距离能够用核武器打击美国这一目标更近。

报告称，若继续发展，在配置为洲际弹道导弹的情况下，朝鲜的大浦洞2号导弹最终会有能力携带核弹头打击美国的一些地区。

报告指出，朝鲜去年12月发射一支多节火箭将卫星送入轨道，为该国发展远程弹道导弹“做出重大贡献”。

报告称，朝鲜还在继续改善原子武器能力，当中包括2月进行的核试验，且该国还有能力“随时进行更多核试验”。

“（朝鲜）在弹道导弹输送系统的这些进步，以及在核技术方面的发展……与该国宣称的有能力打击美国本土的目标一致，”报告称。

“如果朝鲜继续试验并将有限的资源投入这些项目，该国将会更加接近这个目标，也会对美国军力及该地区盟友构成更大的威胁。”

报告将朝鲜描述为美国在该地区的最大安全挑战之一，理由是该国正在努力发展核武器和导弹，有向其他国家出售武器技术的记录，并且存在“展开挑衅和破坏稳定行为”的意愿。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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