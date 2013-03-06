国务卿克里对罗德曼访朝评价不高

美国国务卿克里周二在卡塔尔接受NBC采访，在被问及如何看待前NBA球星丹尼斯·罗德曼访问朝鲜一事时，克里答道，“你知道的，罗德曼曾是一名伟大的篮球运动员，但作为一名外交官，他还是只是一名伟大的篮球运动员。我想我就说到这里吧。”据新华社报道，金正恩在与于罗德曼会面时称，希望更多的体育方面的交流能够促进双方“相互之间的理解”。路透